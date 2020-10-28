«Сложно дышать, рука плохо работает»: новосибирский тренер по боксу, попавший в реанимацию с коронавирусом, рассказал о последствиях болезни

Несмотря на серьезные осложнения, мужчина продолжает работать. Фото: Сибкрай.ru

Новосибирский тренер по боксу Александр Шереметьев, неделю пролежавший в реанимации с коронавирусом, рассказал, чем для него обернулась эта болезнь. Несмотря на серьезные осложнения, мужчина продолжает работать.

— У меня ведь легкие были поражены на 85%. Я, когда чихал в реанимации, мне было адски больно в груди. Потом уже, когда начал восстанавливаться, мне врачи дали надуть шарик, чтобы проверить, в каком состоянии легкие. Я был так рад, что сумел его надуть! Но легкие были, конечно, в очень плохом состоянии. Кашель есть до сих пор, одышка тоже. Врач рассказала, что она не пройдет и будет преследовать меня еще очень долго, если не всю жизнь. Когда я нагрузки делаю, все равно стараюсь быть аккуратнее. У меня остался последний укол в живот. Мне их почти 200 прописали, — рассказал Александр изданию Сибкрай.ru . — Еще, как позже оказалось, я заработал тромбофлибит. Также уже после выписки у меня опухла нога, с чем мне потом пришлось идти к терапевту в поликлинику. Еще врач сказал, что у меня плохо поступал кислород в мозг. Болезнь Паркинсона мне не поставили, но таблетки прописали. У меня рука правая плохо работает и это, как врачи говорят, тоже последствия коронавируса. Мне объяснили специалисты, что у нас очень много штаммов вируса, и мне попался самый «плохой» штамм, который все что можно зацепить, попортил.

После выписки из больницы сибиряк провел на больничном дома всего неделю и вышел на работу. Тренировки возобновили сразу, как только в регионе разрешили открыть спортивные залы. Разумеется, с соблюдением требований безопасности. Однако на соревнования с учениками тренер из Новосибирска не ездит из принципа. Утверждает, что после такого долго перерыва особо смысла в них нет и не стоит лишний раз подвергать детей опасности.

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