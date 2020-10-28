«На нем висели долги»: в Новосибирске мужчина покончил с собой в подвале пятиэтажки

В подвале пятиэтажки в Ленинском районе обнаружили тело 33-летнего мужчины.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске, вечером 26 октября, в подвале пятиэтажки в Ленинском районе обнаружили тело 33-летнего мужчины. Он покончил с собой.
— В жилом доме на улице Котовского был обнаружен труп 33-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством. Ранее подобных намерений мужчина не выражал, записку он не оставил. Известно также, что погибший страдал игровой зависимостью и имел долги, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в Барабинском районе. Там женщина покончила с собой, оставив дома одну свою новорожденную дочь. Малышка умерла в тот же день. Тело женщины обнаружили соседи, когда прошло уже около недели. Следователи проводят проверку по данному факту.
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