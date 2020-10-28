В Новосибирской области от коронавируса скончались еще пять человек: рассказываем, что о них известно

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще пять человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще пять человек. Об этом сообщили в оперштабе. Рассказываем, что о них известно.

- Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 70 лет и женщины, им было 64 года, 72 года, 74 года и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 574 человека, - сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации в настоящее время находятся 122 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 32 пациента. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 971. Детей – 76. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 1 401 пациент.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru