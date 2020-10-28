«Их тела нашли под завалами»: в Новосибирске на пожаре погибли двое мужчин

В Новосибирске на пожаре погибли двое мужчин. Фото: ск по Новосибирской области

В среду, 28 октября, в Первомайском районе Новосибирска на пожаре в доме по улице Ключевая погибли двое мужчин. Их тела обнаружили при разборе завалов. Предположительно, очаг возгорания находился в одной из комнат. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

Почему произошло возгорание, установят дознаватели МЧС по Новосибирской области, точную причину смерти мужчин — судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, рано утром 28 октября в Ленинском районе Новосибирска в цоколе общежития загорелась сауна. Дым шел из парилки. Из бани эвакуировались 6 человек, спасатели помогли выбраться еще 10. Причину возгорания выясняют дознаватели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выбежали на улицу в чем были: в Новосибирске загорелась сауна, в которой парились люди.

Баня располагалась в цокольном этаже общежития на левом берегу. (подробнее)