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Общество

«Ростелеком» подарил лучшим ученикам новосибирского планетария сертификаты сервиса «Лицей»

Компания «Ростелеком» в Новосибирске предоставила сертификаты на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» лучшим ученикам и победителям различных конкурсов из детско-юношеского центра «Планетарий»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Это учреждение дополнительного образования объединяет на курсах школьников, интересующихся астрономией, физикой, биологией и другими естественными науками.

«Ростелеком. Лицей» рассчитан на учеников 1-11 классов и позволяет учиться по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам.

- Сервис «Лицей» - это отличная возможность углубить знания по всем учебным программам. Школьники могут повторить пропущенные уроки, разобраться в непростых темах, а также проверить себя с помощью тренажеров и тестов. Выпускники уже сейчас могут начать готовиться к ЕГЭ, чтобы успеть выучить сложные вопросы к началу экзаменов, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В этот раз сертификаты получили школьники, которые достигли успехов во время прошлого учебного года, а также участники конкурса космических поделок. В ближайшее время список награжденных пополнится.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Конечно, пандемия внесла корректировки в учебный процесс, но нам удалось завершить все курсы и программы. В этом году мы также запускаем несколько новых обучающих проектов, в числе которых - “Космическая агробиология” и “Растения и их клоны”. А на осенних каникулах мы предлагаем ребятам пройти в онлайне спецкурс юного космонавта, по итогам которого также наградим самых талантливых учеников, - отметила Татьяна Белоусова, директор детско-юношеского центра «Планетарий».

Образовательный и развивающий контент доступен на платформе по подписке за 199 рублей в месяц. Подробная информация о сервисе - на сайте lc.rt.ru и по телефону 8-800-350-03-35.

Образование