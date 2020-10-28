Выбежали на улицу в чем были: в Новосибирске загорелась сауна, в которой парились люди

Пожарные вывели из горящей сауны 10 человек, а 6 эвакуировались сами. Фото: архив КП

Рано утром в среду, 28 октября, в Ленинском районе Новосибирска загорелась сауна, в которой парились люди. Баня располагалась в цоколе пятиэтажного общежития на улице Титова. Из помещения, охваченного огнем, спаслись шесть человек, еще 10 — вывели пожарные.

— Сообщение поступило около 5.00 утра. В течение четырех минут первые пожарные расчеты были на месте происшествия по повышенному номеру вызова. Было установлено, что с цокольного этажа, где находилась парилка сауны, шел дым. За десять минут огонь был ликвидирован, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В результате пожара в цоколе поврежден пол на площади 4 квадратных метров. По словам спасателей, пострадавших нет.

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