Пробки в Новосибирске 28 октября 2020 года: на левом берегу затруднено движение по улице Сибиряков-Гвардейцев

На левом берегу ДТП блокировало движение трамваев. Фото: «АСТ-54»
В среду, 28 октября, в Кировском районе Новосибирска произошел транспортный коллапс. На улице Сибиряков-Гвардейцев блокировано движение трамваем. Со слов очевидцев там произошло массовое ДТП: столкнулись 4 автомобиля. Участники аварии полностью перекрыли движение трамваев в оба направления.
— Авария, трамваи стоят, — комментируют водители в «2ГИС».
Проезд затруднен в районе кольца на улице Сибиряков-Гвардейцев. Фото: «2ГИС»
Как сообщают очевидцы, никто серьезных травм не получил, все водители и пассажиры находятся возле своих машин.
В целом по городу сервис оценивает ситуацию на дороге в 4 балла.
Напомним, сегодня синоптики прогнозируют резкое похолодание в Новосибирске и гололед. Инспекторы ДПС напоминают водителям о том, что необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями при движении.
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