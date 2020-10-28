В Новосибирске еще две клиники перепрофилируют под инфекционные госпитали для больных коронавирусом

Еще две клиники перепрофилируют в Новосибирске под инфекционные госпитали. Фото: архив КП

Клиники института травматологии и ортопедии и Сибирского окружного медицинского центра федерального медико-биологического агентства планируют перепрофилировать под инфекционные госпиталя для больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— У нас есть предварительная договоренность о перепрофилировании федеральных учреждений — СОМЦ ФМБА и НИИТО. Клиника ФМБА уже перепрофилирована, мы ждем разрешения из Москвы. А в случае необходимости с начала ноября будет открыта перепрофилированная клиника НИИТО — при сохранении текущей эпидситуации, — рассказал министр.

Госпиталь на базе СОМЦ ФМБА рассчитан на 150 коек, на базе НИИТО — на 100 коек.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил о том, что будущий перинатальный центр, который достраивают и скоро введут в эксплуатацию, также могут перепрофилировать под ковидный госпиталь.

Количество заболевших коронавирусом в регионе с каждым днем растет. В Новосибирске начался ажиотаж в аптеках на антибиотики. На этой неделе запасы лекарств пополнили.

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