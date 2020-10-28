В центре Новосибирска мужчина погиб под колесами «Hyundai Solaris»

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска

В ночь с 27 на 28 октября, около 23.00 в Центральном районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Под колесами «Hyundai Solaris» погиб мужчина. Он перебегал дорогу в неположенном месте, рядом находился надземный пешеходный переход. Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, на вид ему было 50 лет.

— Иномарка ехала по Красному проспекту со стороны улицы Советская в сторону площади Будагова. У дома №4 по Красному проспекту совершил наезд на мужчину. Его личность пока не установлена, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работал экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее под колеса автомобиля попал 13-летний подросток. Его с серьезной травмой головы госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и тупую травму живота.

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