Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В аптеки Новосибирска завезли достаточно лекарств Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 октября 2020 года показала, что заболевшие COVID-19 есть во всех районах области.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирус и положительными тестами на опасную болезнь госпитализированы 1 390 пациентов, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Карта распространения коронавируса на 28 октября 2020 года

За минувшие сутки врачи выявили 183 новых заболевших COVID-19, выздоровели 115 пациентов. Три человека умерли от коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 16581 жителя Новосибирской области, в том числе у 1046 детей. Всего в регионе выздоровели 13766 пациентов, скончались от болезни 569 человек.

Напомним, в аптеки Новосибирска снова привезли антибиотики и противовирусные препараты. Руководитель Росздравнадзора по Новосибирской области отметила, что лекарства поступают в избытке уже пять дней.

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