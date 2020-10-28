Погода в Новосибирске на 28 октября 2020 года: синоптики обещают похолодание и гололед

В Новосибирске похолодание и гололед.Фото: Василий Вахрин

Погода в Новосибирске 28 октября 2020 года грозит резким похолоданием до -7 градусов. Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра, дожде и мокром снеге. Метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра дали прогноз на сутки.

— Утром и днем ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные гололедные явления. Мы ждем усиление ветра до 19-24 м/с, температура воздуха составит +2 градус, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В Новосибирской области днем пройдут дожди с мокрым снегом. Днем и ночью -1...+4 градуса, местами до -7 градусов. Ветер умеренный, возможны порывы до 19-24 м/с.

«Яндекс.Погода» прогнозирует также мокрый снег. Днем -3...+2 градуса, ночью -5...-3 градуса.

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