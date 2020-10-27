Синоптики предупредили новосибирцев о надвигающемся штормовом ветре и снегопаде

Синоптики прогнозирует похолодание в Новосибирске на 28 октября 2020 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики прогнозирует похолодание в Новосибирске на 28 октября 2020 года. Утром и днем ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, ветер со скоростью 19-24 метров в секунду, а также сильный гололед. В МЧС, в свою очередь, предупредили людей о возможных ЧС, которые могут возникнуть при такой погоде.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели рекомендуют людям по возможности воздержаться от загородных поездок на автомобиле без особой необходимости. На дороге обязательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не парковать машину под различными конструкциями вроде рекламных щитов, проводов или ветхими деревьями. Родителям в МЧС еще раз напоминают о том, как важно следить за досугом детей.

О каких-либо происшествия, свидетелями которых вы стали, необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Работает также телефон доверия МЧС 23-99-999.

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