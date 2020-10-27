Терапевт рассказал, почему не нужно обрабатывать товары из магазина антисептиком

Врач-терапевт Игорь Юрикн рассказал, почему дезинфицирующая обработка товаров в магазинах не поможет защититься от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-терапевт Игорь Юрикн рассказал, почему дезинфицирующая обработка товаров в магазинах не поможет защититься от коронавируса. По его словам, такие меры предосторожности абсолютно не имеют смысла.

— Я, честно говоря, не обрабатываю. Потому что вирус — это такая вещь, от нее никогда не защитишься. Это не чума и не оспа натуральная, не сибирская язва. Такие меры предосторожности в данном случае не помогут. Это может быть на любых упаковках, где человек не помыл руки или стоял без маски и чихнул. А на что он чихнет — не имеет значения. Упаковка может всего чего угодно. Даже упаковка гвоздей может быть, — пояснил Игорь Юркин изданию NEWS.ru.

Напомним, сегодня заявление по поводу коронавируса сделал также Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона заявил, что тестирования на COVID-19 нужно делать только по назначению врача.

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