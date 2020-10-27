Блогер из Новосибирска написала книгу, заставляющую рыдать

Будущие усыновители могут найти в книге полезную для себя информацию. Фото: www.instagram.com/spottykit Фото: СОЦСЕТИ

В новосибирском Клубе «Революция» прошла творческая встреча с блогером и писателем Екатериной Кузнецовой. Она представила книгу об усыновлении «Дети, домой!»

Едва Екатерина начинала зачитывать отрывки, у зрителей текли слезы.

- Я не знаю, почему писала эти рассказы, откуда их брала. Они как будто приходили целиком вместе с эмоциями, которых я никогда не переживала. Даже самые фантастические истории, про которые мне писали «так не бывает, так не случается», оказывалось, происходили на самом деле, – поделилась Кузнецова с аудиторией во время творческой встречи.

Сама Екатерина не может родить детей, но воспитывает двоих ребятишек, оставленных кровными родителями.

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