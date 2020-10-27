«Выделено 67 миллионов рублей» : в МИД рассказали, как Россия помогает Африке во время пандемии коронавируса

По линии Роспотребнадзора наша страна уже поставила множество тестовых систем в различные страны Африки. Фото: Сергей Булкин\NEWS.ru

Во время пандемии Россия не только сама борется с коронавирусом, но и помогает в этом другим странам. К примеру, помощь в этом направлении у нашей страны запросили около 30 африканских государств. Об этом заявил глава департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.

— Мы стремимся по возможности идти навстречу таким обращениям, реализуя подобные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства, за счет подключения работающих в Африке российских предпринимательских структур, — пояснил Андрей Кемарский в интервью изданию NEWS.ru.

По линии Роспотребнадзора наша страна уже поставила множество тестовых систем в различные страны Африки. Кроме того, в Демократическую Республику Конго были также отправлены лабораторные расходные материалы, мобильные лаборатории и средства индивидуальной защиты.

А по линии МЧС было принято решение о выделении примерно 67,8 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и дезинфицирующих средств для оказания срочной гуманитарной помощи населению Республики Кабо-Верде и Республики Ангола. Все это доставят туда спецбортами МЧС.

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