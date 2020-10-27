Младенец, вместе с мамой попавший в аварию под Новосибирском, умер в реанимации

Авария произошла днем 25 октября в Убинском районе на трассе Р-254. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Младенец, который пострадал в ДТП, произошедшем накануне в Убинском районе, умер в реанимации в больнице. Об этом стало известно сегодня, 27 октября.

Напомним, авария произошла днем 25 октября в Убинском районе на трассе Р-254. На участке дороги, где проходят ремонтные работы, 36-летняя женщина за рулем «Мазды» въехала в грузовик «Скания», который стоял в колоне. На переднем сиденье легкового автомобиля была установлена детская автолюлька, где находился 4-месячный сын женщины. Малыш получил серьезные травмы головы: ушиб головного мозга, оскольчатый перелом теменной кости и кровоизлияние в мозг. Мальчика доставили в больницу, где он, впоследствии, скончался.

На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже.

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