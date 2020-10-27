Под Новосибирском сбили подростка, перебегавшего дорогу: он в больнице с серьезными травмами

В ДТП под Новосибирском серьезно пострадал ребенок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под Новосибирском произошло ДТП, в котором серьезного пострадал ребенок. Школьника сбили, когда он переходил дорогу.

— Сегодня, около половины пятого вечера, у дома №20 на улице Андреева в поселке Новолуговое 44-летний водитель автомобиля «Тойота-Хайс», ехавший со стороны улицы Инской в сторону улицы Полевой, сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Из-за сильного удара ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и тупую травму живота. Мальчика отвезли в больницу.

Известно, что в момент произошедшего он находился без сопровождения взрослых. Сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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