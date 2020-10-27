В аптеки Новосибирска снова привезли антибиотики и противовирусные препараты

Росздравнадзором ежедневно проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Андрей Травников провел совещание по обеспечению региона антибиотиками и противовирусными препаратами. Вопрос со снабжением должным образом медучреждений необходимыми препаратами очень актуален на сегодняшний день.

— Росздравнадзором ежедневно проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов, как в оптовой, так и в розничной фармацевтической сети. Это более 60 аптечных организаций, оптовых и розничных, которые ежедневно представляют нам информацию. Положительная динамика отмечается за последние пять дней, с 21 по 26 октября — увеличение количества остатков на складах в оптовых организациях антивирусных препаратов с 8,3 тыс. до 41,2 тысяч, то есть фактически в пять раз. Количество антибиотиков также выросло — с 5,3 тысяч до 17,4 тысяч упаковок. В розничной аптечной сети существенно увеличились запасы антивирусных препаратов — с 3 тысяч упаковок до более чем 41 тысячи упаковок, и антибиотиков — с 3 тысяч упаковок до 8,8 тысяч упаковок. При этом спрос не превышает наличие препаратов в аптечных организациях. Сохраняется проблематика технического характера, которая на текущий момент решается, — пояснила во время совещания руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева.

Как отметил, в свою очередь, министр промышленности торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, сейчас ситуация на рынке антибиотиков и противовирусных препаратов приходит в норму. По результатам мониторинга муниципальной аптечной сети на прошлой неделе видно, что сейчас ажиотаж уже спал. Активность населения снизилась практически в два раза, несмотря на выходные. Кроме того, министр отметил, что в ближайшее время в регион должны поступить 12 тысяч упаковок необходимых антибиотиков. Было также заключено соглашение по увеличению этого объема более чем в два раза. Также, совместно с Минпромторгом предпринимаются меры по поступлению в аптеки лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определен.

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