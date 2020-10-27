Погода в Новосибирске в ноябре 2020 года: рассказываем, когда придут морозы

В конце месяца Новосиибрск завалит снегом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Новосибирске в ноябре 2020 года обещает быть теплее нормы в начале месяца, но принесет заморозки ближе к декабрю - таков прогноз новосибирских синоптиков.

«Гидрометцентр России» сообщил, что, среднемесячная температура днем и ночью составит -5…-6 градусов. Большинство дней будут пасмурными, выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В конце месяца в Новосибирск придут заморозки до -8 градусов днем и -15 градусов ночью и обильные снегопады.

Согласно данным, опубликованным на портале Gismeteo, первая декада ноября в Новосибирской области будет теплой. Температура воздуха днем составит от -3 до +5 градусов, ночью от -7 до +1 градуса. Пасмурно, в большинство дней осадки в виде дождя и мокрого снега. С 10 по 20 ноября ожидается похолодание, днем от +1 до -5 градусов, ночью — 1… — 8 градусов, в отдельных районах сильные заморозки до — 16 градусов. С 20 по 30 ноября придут зимние морозы — днем от -4 до -17 градусов, ночью от -9 до -19 градусов. Погода буде облачной, без осадков.

«Яндекс.погода» обещает небольшие заморозки и гололед в начале месяца, а затем похолодание и обильные снегопады в третьей декаде месяца.

С 1 по 10 ноября температура ночью от -7 до 0 градусов, днем — от +2 до — 8 градусов. Пасмурно, в отдельные дни частые осадки в виде мокрого дождя и снега.

С 10 по 20 ноября температура ночью от -9 до -6 градусов, днем — от -6 до — 8 градусов. Пасмурно, в отдельные дни частые осадки в виде снега.

С 21 по 30 ноября температура ночью от -10 до -7 градусов, днем — от -6 до — 8 градусов. Пасмурно, обильные снегопады в каждый день декады. Влажность воздуха составит около 87%.

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