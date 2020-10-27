«Времени спать нет»: губернатор прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Новосибирске

Андрей Травников прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во вторник, 27 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.

— Безусловно, мы были готовы к тому, что болезнь осенью будет развиваться даже более интенсивно, чем весной, поскольку теперь она еще накладывается и на период обострения сезонных заболеваний. Но неприятным сюрпризом для нас стала стремительность распространения болезни. Для сравнения, первая волна поднималась около двух месяцев, за это время мы успели перепрофилировать больницы под инфекционные госпитали и как следует подготовиться. В этот раз заболевание развилось за три недели. Но этот вопрос сейчас активно решается и мы видим результаты. Можно сказать, что времени спать нет как у министров, так у медсестер, — отметил губернатор.

При этом, глава региона отметил, что сейчас система здравоохранения Новосибирской области готова к тому, чтобы оказывать помощь людям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru