Следователи прокомментировали гибель четвероклассницы в Кольцово

В СК по Новосибирской области расследуют гибель 10-летней девочки. Фото: архив КП
В Кольцово произошла трагедия. В квартире нашли мертвую четвероклассницу. Ее тело обнаружила мама, когда пришла домой. Известно, что девочка училась в лицее №21. В СК по Новосибирской области прокомментировали гибель ребенка.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области устанавливаются все обстоятельства смерти 10-летней девочки, тело которой было обнаружено в Кольцова 25 октября 2020 года, — сообщили в ведомстве.
Напомним, КП-Новосибирск ранее писала о том, что по предварительной версии школьница покончила с собой. Это произошло в ночь с 24 на 25 октября. Девочка закрылась в квартире. Мама не могла попасть внутрь. Дверь открыла спецслужба. Женщина обнаружила дочку в своей комнате. Она была мертва. Предсмертной записки рядом не было. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
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