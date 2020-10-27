Следователи прокомментировали гибель четвероклассницы в Кольцово

В СК по Новосибирской области расследуют гибель 10-летней девочки. Фото: архив КП

В Кольцово произошла трагедия. В квартире нашли мертвую четвероклассницу. Ее тело обнаружила мама, когда пришла домой. Известно, что девочка училась в лицее №21. В СК по Новосибирской области прокомментировали гибель ребенка.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области устанавливаются все обстоятельства смерти 10-летней девочки, тело которой было обнаружено в Кольцова 25 октября 2020 года, — сообщили в ведомстве.

Напомним, КП-Новосибирск ранее писала о том, что по предварительной версии школьница покончила с собой. Это произошло в ночь с 24 на 25 октября. Девочка закрылась в квартире. Мама не могла попасть внутрь. Дверь открыла спецслужба. Женщина обнаружила дочку в своей комнате. Она была мертва. Предсмертной записки рядом не было. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кольцово четвероклассница заперлась в квартире и покончила с собой.

Когда мама попала внутрь, дочка была уже мертва. (подробнее)