Пожар на «Золотой Ниве» в Новосибирске: в многоэтажке вспыхнула квартира

Пламя буквально вырывалось из окон квартиры. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Пожар на «Золотой Ниве» в Новосибирске произошел в ночь с 26 на 27 октября 2020 года.

Там загорелась квартира в одной из многоэтажек. Пламя буквально вырывалось из окон — это успели заснять на видео очевидцы произошедшего.

— Сегодня ночью в 4:30 вспыхнула 2-х комнатная квартира на 15-м этаже по адресу Адриена Лежена, 17, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев. — Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работали пожарные, огонь удалось потушить.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о пожаре под Новосибирском, в котором погибли трое детей. В момент случившегося они находились одни в старом деревянном бараке. Как рассказывали журналистам очевидцы произошедшего, родители детей подошли к дому, когда тот уже горел. Но, вместо того, чтобы броситься спасать малышей, они решили сбежать сами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мать с отцом увидели пожар и спрятались»: родители сбежали, бросив троих детей заживо гореть в бараке

Две девочки и трехлетний мальчик погибли в огне под Новосибирском. На пепелище среди поля работают следователи и сотрудники МЧС (подробнее).