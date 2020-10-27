В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели еще 183 человека

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 183 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 183 человека. Согласно данным областного оперштаба, всего в регионе зарегистрировано 16 581 пациентов с ковидом. Из числа заболевших 1 046 — дети. С выздоровлением уже были выписаны 13 766 пациентов, 115 из них — за последние сутки.

— Госпитализированы всего 76 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 4 049.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 390 пациентов, — сообщает оперштаб.

Всего в регионе было сделано 676 263 теста на коронавирус. Кроме того, за сутки было зарегистрировано 1549 обращений с ОРВИ, госпитализировано было 19 человек.

Напомним, сейчас в Новосибирской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Школьники находятся на двухнедельных каникулах, некоторые вузы полностью или частично перешли на дистанционное обучение, в детских садах группы периодически закрывают на карантин. С 26 октября в регионе начали действовать дополнительные ограничения для заведений общепита и ночных клубов.

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