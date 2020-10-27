«Вместо сердца — попа в стрингах»: сибиряку испортили день рождения тортом

Парень сравнил торт кондитеров с попой в стрингах. Фото: revizor.nsk

Сибиряк решил подарить на день рождения красивый торт. То, что в итоге получилось у кондитер, вызвало недоумения у молодого человека.

— Звякал в кондитерской муссовый торт. В центре должно было быть сердце с плавными градиентами и эффектом мрамора. С кондитерами мы подробно обсудили внешний вид изделия. По итогу в день получения мне выдают торт совершенно другой формы. Вместо сердца, кольцо. Поразбиравшись между собой на кухне, видимо по поводу того, кто допустил ошибку, предложили подождать 15-20 минут, чтобы переделать заказ. По итогу сделали сердце с горизонтальными поселками похожее на попу в стрингах, — рассказал расстроенный сибиряк в группе revizor.nsk.

Сибиряк хотел торт в форме сердца с мраморным покрытием. Фото: revizor.nsk

Парню пришлось забрать то, что сделали кондитеры, так как он опаздывал на праздник.

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