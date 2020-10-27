Банк УРАЛСИБ запустил сервис по установке ПИН-кода для бизнес-карт

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Данная функция дает клиенту возможность установить ПИН-код самостоятельно. Кроме того, сервис позволяет повысить безопасность использования бизнес-карт, так как исключает доступ к ПИН-коду третьих лиц.

Для установки ПИН-кода клиенту необходимо:

• Позвонить с мобильного телефона, указанного при оформлении карты, на номер 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) и воспользоваться подсказками интерактивного голосового меню

• Подтвердить свой номер телефона. Для этого необходимо в тональном режиме на клавиатуре телефона ввести цифры серии и номера паспорта

• Установить ПИН-код. В процессе установки ПИН-кода клиенту необходимо ввести последние четыре цифры номера карты. В течение 5 минут из Банка поступит СМС об успешной установке ПИН-кода.

Более подробную информацию о сервисе, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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