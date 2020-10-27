Новосибирцев приглашают поучаствовать в марафоне «Россия сближает»

4 ноября вся страна будет отмечать один из самых молодых праздников - День народного единства. И Новосибирск, конечно, не станет исключением: сибиряков ждет праздничный интернет-марафон «Россия сближает».

Проходить он будет в течение трех дней, с 2 по 4 ноября. Каждый день Центр патриотического воспитания Новосибирской области будет выкладывать в соцсети «ВКонтакте» новые задачи. Чтобы ответить на вопросы марафона, нужно будет, к примеру, знать о головных уборах разных народов России, разбираться в различных свадебных традициях. Будут задания и на внимательность: найти отличия на рисунках, охарактеризовать четыре картинки одним словом.

- Я считаю, что участие в нашем интернет-марафоне «Россия сближает» дает большой познавательный эффект. Даже если ребята не знают ответа на вопрос и пользуются интернетом, книгами, новую информацию они все равно извлекают и запоминают. Важно, что возраст участников не ограничен. Самым маленьким участникам игрокам 12 лет, а самым взрослым - более 60. И старшие, и младшие оставляют положительные отзывы после прохождения марафона, - рассказала эксперт Центра патриотического воспитания Анна Павловна Минервина.

Уже 5 ноября будут подведены итоги марафона. С помощью генератора случайных чисел из участников, дошедших до конца и выполнивших все условия, будут выбраны победители. В этом году предусмотрено 12 подарков - это различные настольные игры, в том числе игра «Победа».

Регистрация на марафон проходит с 26 по 30 октября. Нужно всего лишь оставить комментарий «участвую» или «+» под анонсом в группе «Центр патриотического воспитания НСО» сети «ВКонтакте». В этом году ожидается более 50 участников.

Напомним, что ежегодно, начиная с 2018 года, Центром патриотического воспитания Новосибирской области проводится минимум по четыре интернет-марафона. Все они приурочены к государственным праздникам: 23 Февраля, 9 Мая, 12 Июня и 4 Ноября.