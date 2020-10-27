«Собаки нашли обувь и его следы»: в Новосибирске исчез 48-летний мужчина

В Новосибирске ищут 48-летнего мужчину. Фото: «Лиза Алерт»

В Калининском районе Новосибирска пропал 48-летний Евгений Титов. Он был на даче в СНТ «Сибиряк-1» вместе с родными. Близкие были рядом, потому что у мужчины возникли проблемы со здоровьем, он был дезориентирован. В какой-то момент он остался без присмотра и ушел с дачного участка. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Это произошло 25 октября в первой половине дня. Родные к нам обратились ближе к вечеру. Добровольцы вместе с полицейскими искали мужчину всю ночь до шести утра. На месте пропажи сибиряка работали кинологи с собаками. Были обнаружены обувь мужчины и его следы. Сам мужчина пока не найден, — сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы Евгения Титова: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Мужчина был одет в камуфляжную куртку, серую футболку и штаны, черные носки, черные сланцы и серую шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего сибиряка, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru