В Новосибирске приостановили запись в ГИБДД через Госуслуги: в ведомстве рассказали, как будут принимать посетителей

В ГИБДД приостановили запись через Госуслуги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области из сбоя в работе портала «Госуслуги» приостановили запись в ГИБДД. Теперь в ведомстве принимают посетителей по живой очереди. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

— Как только работу портала восстановят, можно будет снова записаться в ГИБДД через него. До этого времени Госавтоинспекция рекомендует непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или «живой» очереди, — рассказали в ведомстве.

Чтобы исключить большого скопления людей, в ГИБДД будет принято решение об изменении режима работы. В случае необходимости могут быть увеличены как часы приема, так и число сотрудников.

Информация о возобновлении записи через портал «Госуслуги» появится на официальном сайте ГИБДД.

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