Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Власти пообещали восполнить дефицит лекарств в аптеках в течение недели Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 октября 2020 года показывает, что зараженные ковидом есть во всех районах области.

— В больницы районов области госпитализированы 1 284 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За сутки коронавирусом заболели 177 человек, выздоровели — 55. Скончались еще шесть пациентов инфекционного госпиталя.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 16398 человек, в том числе у 1034 детей. Всего в регионе выздоровел 13651 пациент, скончались 566 человек.

Напомним, в правительстве рассказали, когда в аптеки Новосибирска привезут лекарства для коронавирусных больных. Из 400 наименований, которые рекомендованы для лечения COVID-19, началась поставка 330, еще 70 наименований должны быть поставлены в аптечную сеть региона уже на этой неделе.

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