Появилось видео аварии под Новосибирском, где столкнулись грузовик и три иномарки

около села Прокудское столкнулись четыре автомобиля. Фото: "АСТ-54"

Появилось видео массовой аварии под Новосибирском, где около села Прокудское столкнулись четыре автомобиля. Один из водителей попал в больницу.

— Вчера, 25 октября, около половины девятого вечера 65-летний водитель автомобиля Volvo XC70 ехал по трассе р-254 со стороны поселка Коченево в сторону Новосибирска. На 1430 километре он столкнулся с ехавшим ему навстречу грузовиком Hino Ranger. В грузовик же врезался автомобиль Mazda CX-5, который ехал за ним. А «Вольво» врезался в «Ниссан», который ехал в попутном направлении с ним, — сообщили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Один из водителей попал в больницу. Фото: "АСТ-54"

В ДТП пострадал водитель «Вольво», его с различными травмами госпитализировали в больницу. На кадрах ролика, появившегося в соцсетях, хорошо видно, что именно «Вольво» выехало на встречную полосу перед тем, как столкнуться с грузовиком. От удара у него смяло кузов, а у грузовика кабину.

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