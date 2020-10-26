«Разбил стекло камнем»: в Новосибирске 15-летний подросток устроил погоню с полицейскими на украденном автомобиле

Полицейские обратили внимание на дыру в окне машины и решили ее остановить. Фото: архив КП

В Новосибирске 15-летний подросток угнал в центре города каршеринговую машину «Hyundai Solaris». В салон мальчик проник, разбив камнем заднее стекло. Но далеко на ней подросток уехать не смог. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Около 01.30 экипаж полка ДПС обратил внимание на разбитое окно автомобиля. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и начал скрываться, однако полицейские остановили водителя у дома на улице Владимировской, — рассказали подробности в полиции.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, 11-летние дети за день угнали две машины, подражая любимому блогеру. На счету сельских школьников кражи со взломом и разоренные огороды. Ребята мечтают прославиться и выходят в прямые эфиры в соцсетях с мест преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам за это ничего не будет! Мы маленькие»: 11-летние дети за день угнали две машины, подражая любимому блогеру.

На счету сельских школьников кражи со взломом и разоренные огороды. Ребята мечтают прославиться и выходят в прямые эфиры в соцсетях с мест преступления. (подробнее)