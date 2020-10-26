Пробки в Новосибирске 26 октября 2020 года: движение затруднено на улице Большевистская

В Новосибирске из-за ДТП в пробке встала Большевичка. Фото: архив КП

Пробки в Новосибирске 26 октября 2020 года: затор образовался на улице Большевистская. Там почти рядом друг с другом произошло два ДТП. Также проезд осложняют оживленные перекрестки.

Трудно проехать на участке от гипермаркета «Метро» до Бугринского моста. Затор растянулся на несколько километров. Об этом сообщают в «2ГИС» автомобилисты.

— Просил же будьте аккуратнее на дорогое, чтобы без пробок ехать, нет, вот опять, — досадуют водители, опаздывающие на работу.

В целом по городу сервис оценивает ситуацию на дороге в 4 балла. Сложнее всего проехать в районе Бугринского моста.

Напомним, 26 октября по прогнозам синоптиков будет плюсовая температура. В Новосибирске воздух прогреется до +6 градусов. Весь день будут идти дождь и мокрый снег.

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