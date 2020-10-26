Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса в Новосибирске умерли еще три пациента инфекционного госпиталя.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 октября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1277 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 181 человека, выздоровели 55 пациентов, трое умерли.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 16221 человека, в том числе у 1016 детей, при этом выздоровели 13593 пациента, скончались 560 человек.

Напомним, от коронавируса умер сотрудник школы № 11 в Искитиме. Об этом сообщили его близкие. Он работал от центрального дома творчества, обслуживал технику в школе. По словам коллег, мужчина ходил на работу, не смотря на высокую температуру и плохое самочувствие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он был на работе с температурой»: от коронавируса умер сотрудник школы №11 в Искитиме.

Ему было всего 59 лет. (подробнее)