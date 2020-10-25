В Новосибирске мать утопила двухлетнюю дочку в ванной

Женщину уже задержали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чудовищное убийство произошло в столице Сибири. 41-летняя жительница Новосибирска во время купания утопила свою двухлетнюю дочь. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Все случилось 23 октября днем. В своей квартире женщина убила малолетнего ребенка, — рассказал КП-Новосибирск источник в региональном МВД.
Причины жуткого поступка сибирячки сейчас выясняют следователи. Женщина задержана и уже дала признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.
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