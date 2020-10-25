«Ты великий чемпион»: Роман Власов поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи

Роман и Хабиб давно дружат. Фото: instagram.com/vlasovroma90/

Трехкратный олимпийский чемпион России по греко-римской борьбе Роман Власов поздравил с победой российского борца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова с победой в турнире UFC 255. Ночью, 24 октября он дрался с американцем Джастином Гэтжи. Теперь в его копилке 29 побед и не единого проигрыша.

— Всех с победой!!! Мужчина,Хабиб! Великий чемпион. Ты вновь сотворил историю, — написал Роман на своей странице в «Инстаграм».

Судя по социальным сетям сибиряк и Хабиб давно находятся в дружеских отношениях.

Подписчики Романа присоединились к поздравлениям:

— Он лучший боец в мире!

— Хабиб пример для подражания.

— Ты легенда! С победой!

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