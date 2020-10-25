«Завораживающее зрелище»: сибиряк сфотографировал комету над ночным Новосибирском

Комету открыли в марте 2020 года. Фото: instagram.com/nsk365/

Новосибирский фотограф Александр Поляков снял комету C/2020 F3Neowise. Ее открыли в конце марта этого года благодаря космическим инфракрасным телескопам.

— Я ее сфотографировал в июле месяце. Она является одной из самых ярчайших комет тысячелетия. Редко, когда увидишь такое невооруженным глазом. Эту можно было увидеть даже в пределах города, — рассказал КП-Новосибирск Александр Поляков.

Первый раз мужчина запечатлел небесное явление на Алтае, потому что там темнеет раньше. Через неделю Александру повторил то же самое, но уже в Новосибирске.

— Снимал я ее на фотоаппарат Canon. Из него был выдернут инфракрасный фильтр. Поначалу комета была видна ближе к утру. Уже потом ночью, — объясняет сибиряк.

Александр поделился фотографиями кометы в социальных сетях. Снимки вызвали бурю эмоций у его подписчиков:

— Круто!

— Это завораживающее зрелище.

— Как же красиво!

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