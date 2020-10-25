«Открыли посылку и заплакали»: мошенники из интернет-магазина прислали сибирячке сломанный мобильник

Сибирячка заплатила 13 тысяч рублей за старенький мобильник. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

38-летняя кондуктор Соджида Михайловская попалась на удочку интернет-мошенников, которые пообещали скидку 90 процентов на новенький «Самсунг». Сибирячка копила необходимую сумму для покупки телефона своему ребенку несколько месяцев, откладывая деньги с небольшой зарплаты.

— Мне пришло смс якобы от Сбербанка, где была ссылка на розыгрыш телефонов, — рассказала КП-Новосибирск обманутая женщина. — Я прошла по ссылке и мне сообщили, что я выиграла большую скидку на покупку «Самсунга». Оформила тут же заказ. Мне перезвонил оператор, подтвердил данные мои, адрес, куда выслать посылку. Никаких подозрений не было.

Перед тем как семья пошла забирать свой заказ на почту этот оператор снова перезвонил, чтобы уточнить получили ли заказчики посылку и довольны ли качеством товара.

— Я забрала свой заказ, оплатила вместе с пересылкой 13 тысяч рублей, — говорит сибирячка. — Дома открыли посылку и заплакали.

Вместо новенького «Самсунга» в картонной коробке лежал потертый, заляпанный, старенький аппарат марки «Билайн». У телефона ко всему прочему отсутствовал даже аккумулятор.

— Телефонные номера, с которых мне перезванивал оператор по заказу, уже были недоступны, — рассказывает расстроенная жертва мошенников. — Я позвонила в полицию, но сомневаюсь, что кто-то сможет их найти.

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