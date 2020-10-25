«Подождите, когда она умрет»: слепую пенсионерку бросила в квартире собственная дочь

Пенсионерка зовет на помощь и стучит в окно каждую ночь. Фото: Алена ВОРОБЬЕВА.

В Новосибирске жильцы многоквартирного дома по улице Учительской, 8/1 каждый день слышат крики о помощи, доносящиеся из форточки. В квартире живет одинокая старушка, которую очень редко навещает родная дочь.

— Мы, соседи, уже не знаем куда обращаться. Прохожие люди тоже реагируют, вызывают скорую и полицию, толку нет, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Алена Воробьева. — Бабушка стучит в окна и зовет на помощь. Однажды мы попали в ее квартиру и были в ужасе: грязь, вонь, все разбито, даже лампочки выкручены. Сама старушка худая и грязная.

Соседи говорят, что пенсионерку иногда навещает дочь, но это бывает очень редко. Забирать к себе старую и глухую мать родственница не хочет.

— Дочь нам пояснила, что бабушка больная, глухая, слепая и у нее не все в порядке с головой. К себе она ее забирать не собирается, так как пожилая женщина воняет, орет, и она не хочет с ней жить. Но и ни в какие учреждения дочка бабушку тоже не отправит. Просто, сказала нам, подождите пока она умрет, — добавила Алена Воробьева.

Соседи уверяют: они уже несколько раз обращались к участковому, но тот только разводит руками и говорит, что ничем не может помочь.

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