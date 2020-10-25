В Новосибирске еще три человека скончались от коронавируса: рассказываем, что о них известно

Среди умерших три женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще трое сибиряков скончались из-за COVID-19. Новые данные опубликовал новосибирский оперштаб.

— Скончались еще три пациента: женщины в возрасте 64 года, 73 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 560 человек, — рассказали в оперштабе.

На сегодняшний день в палатах интенсивной терапии находится 138 человек, а к аппарату ИВЛ подключен 31 человек.

— Под медицинским наблюдением находятся 3 326 жителей области, — говорится в сообщении от регионального оперштаба.

Вчера, 24, октября стало известно о пяти пациентах, которые погибли из-за COVID-19. Среди них было четыре мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 70 лет и 74 года, и женщина в возрасте 64 года.

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