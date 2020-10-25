В Новосибирске за сутки коронавирусом заразился 181 человек

Всего за сутки госпитализировали 71 ребенка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 25 октября, стало известно, что еще 181 человек заразился коронавирусом. Такие цифры приводит оперштаб Новосибирской области.

— В регионе зарегистрирован 16 221 случай инфицирования коронавирусом (+181 за минувшие сутки), в том числе у 1 016 детей. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3 955, — сообщают обновленную статистику в оперштабе.

Всего 71 ребенок был доставлен в больницы с подозрением или уже установленным диагнозом COVID-19.

С каждым днем количество выздоровевших все меньше и меньше. За минувшие сутки из больниц выписаны 55 человек.

В Новосибирской области введен масочный режим. Его продлили до 31 октября. Без маски нельзя появляться в общественных местах, магазинах, транспорте.

В самом конце мини-представления сибиряк пожелал детям скорейшего выздоровления.

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