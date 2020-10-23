В Новосибирской области работу участковых и «Скорой помощи» синхронизировали, чтобы быстрее успевать к пациентам

Синхронизация работы скорых и участковых медслужб позволяет более рационально распределять нагрузку на систему здравоохранения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синхронизация работы скорых и участковых медслужб Новосибирской области позволяет более рационально распределять нагрузку на систему здравоохранения. О том, как именно проходит маршрутизация пациентов и о том, как работают терапевтические и поликлинические службы в регионе, говорили участники брифинга 23 октября.

В ходе обсуждений было отмечено, что эффективная маршрутизация пациентов в зависимости от степени тяжести их симптомов — это одна из главных задач скорой помощи и поликлинической службы. Так, при выезде на вызов, очень важно уметь оперативно распределить неотложные, экстренные или иные случаи.

— Чтобы максимально эффективно маршрутизировать помощь и не допустить дублирования вызовов, мы синхронизировали работу скорой помощи с участковой службой, — проинформировала Елена Аксенова. — Скорую помощь стараемся задействовать только в сложных случаях, когда речь идет о пациентах, у которых наблюдается лихорадка в течение трех и более дней с температурой выше 38,5 градусов, затруднение дыхания, боль в грудной клетке, повышенная частота дыхательных движений, есть наличие сопутствующих патологий, неинфекционных заболеваний. При этом мы обслуживаем в течение суток абсолютно все вызовы, поступившие на телефоны скорой помощи, в связи с чем количество инфекционных бригад на скорых увеличено до 35. Экстренные вызовы, оцениваемые старшим врачом скорой по специальному чек-листу, стараются обслуживать в течение 20 минут, — пояснила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Елена Аксенова также отметила, что на горячую линию «112» было дополнительно выведено четыре врача из центра медпрофилактики, чтобы помогать людям, имеющим какие-либо сложности с обслуживанием поликлиник или скорой помощи. Кроме того, на стадии внедрения — телемедицинские консультации на уровне первичного звена. Все пациенты с диагностированным коронавирусом должны установить приложение «112», по которому они отправляют ежедневно данные о своем состоянии. Они автоматически передаются в систему, и в случае необходимости производится вызов на дом.

По словам заведующей терапевтического отделения №2 ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн №3» Татьяна Атрошенко, в свою очередь, подчеркнула, что, несмотря на распространение в регионе коронавирусной инфекции, все остальные заболевания все еще продолжают существовать. И людям, вызывающим скорую помощь, также стоит об этом помнить.

— Эти инфекции никуда не делись, поэтому при появлении симптомов заболевания не всегда стоит делать анализы именно на коронавирус, в том числе и платно. Надо относиться с пониманием к ситуации и вызывать инфекционную бригаду лишь в случае необходимости, — отметила Татьяна Атрошенко. — В поликлинике нашего госпиталя разделены потоки здоровых людей и пациентов с температурой: они попадают в медучреждение разными входами и не пересекаются. Организована служба помощи больным коронавирусной инфекцией и просто респираторными заболеваниями — здесь мы тоже стараемся разделять потоки. В поликлинике действует многоканальная система обратной связи с пациентами, ожидающими врача, а также производится обзвон пациентов с симптомами на дому.

Заместитель главного врача по терапевтической помощи ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №25», врач-терапевт, врач-пульмонолог Алексей Мельник в ходе брифинга подчеркнул, что сейчас вся система здравоохранения города испытывает очень большую нагрузку. При этом, несмотря на сложность ситуации, у нас существует достаточный резерв материальной базы, который, в том числе, позволяет быть готовыми и к ухудшению эпидемиологической ситуации.

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