В пожаре на ферме под Новосибирском погибли 47 поросят и 2 теленка

Из людей в огне никто не пострадал, но около 50 животных погибли. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В деревне Николаевка в Чановском районе Новосибирской области загорелся ангар, где держали свиней и телят. Из людей в огне никто не пострадал, но около 50 животных погибли.

— Сообщение о пожаре на ферме поступило 23 октября около полудня. Возгорание возникло внутри кирпичного животноводческого корпуса площадью 800 квадратных метров. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горела крыша здания. Ликвидировать открытое горение удалось через 15 минут. В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ангаре содержались свиньи и телята. Как рассказывали очевидцы произошедшего, все свиньи в момент случившегося были в отдельных клетках. Когда их открыли, чтобы выпустить животных, те побоялись сами их них выходить. Времени было мало, поэтому спасти удалось только пятерых маленьких поросят. Все остальные задохнулись в дыму. Огонь повредил перегородки клеток, крышу и деревянное потолочное перекрытие на площади 250 квадратных метров. Погибли 47 свиней и 2 теленка.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение требований безопасности владельцами ангара. Проверка показала, что изначально пламя вспыхнуло в помещении, где держали молодых животных. Там, над соломенной подстилкой висела мощная электрическая лампа для обогрева поросят. Расстояние от электроприбора до соломы было недостаточным, что и привело к таким последствиям.

В МЧС еще раз напомнили о том, что владельцам ферм необходимо строго соблюдать все правила содержания животных с точки зрения пожарной безопасности.

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