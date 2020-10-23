В Сибирском кадетском корпусе опечатали столовую из-за кишечной инфекции у учеников

Пока неизвестно, подхватили инфекцию дети в учебном учреждении или где-то на стороне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столовую в Сибирском Кадетском корпусе опечатали — у учеников обнаружили кишечную инфекцию. Однако пока неизвестно, подхватили ее дети в учебном учреждении или где-то на стороне.

— В Сибирском кадетском корпусе судебные приставы опечатали оборудование и помещение цеха школьного пищеблока, в связи с угрозой жизни и здоровью учащихся и персонала учебного заведения. Решением Заельцовского районного суда Новосибирска деятельность приостановлена на 60 суток, — сообщили в УФССП России по Новосибирской области. — Работа может возобновиться сразу после устранения выявленных нарушений. До этого момента, судебные приставы будут периодически проверять учреждение.

Как рассказал КП-Новосибирск министр образования Сергей Федорчук, сейчас в кадетском корпусе проходит эпидрасследование.

— Сейчас в столовой закрыт блок, где готовят пищу. При этом дети все равно получают горячее питание благодаря договору с другим комбинатом. Все дело в том, что ранее в корпусе у учеников выявили кишечную инфекцию, поэтому и было обращение в Роспотребнадзор. При подобных случаях кухню учреждения всегда закрывают для проведения эпидрасследования — это стандартная практика. Пока что нам не известны результаты всех смывов и проб, взятых специалистами для исследования, информация об этом будет позже. Но известно, что среди сотрудников столовой заболевших нет. Если с продуктами тоже все окажется в порядке, то, есть вероятность, что дети могли подхватить инфекцию где-то в другом месте. Столовая уже устранила все непосредственные нарушения, также выявленные Роспотребнадзором в ходе проверки. Поэтому, если результаты остальных проб будут в норме, то вскоре столовую откроют. К слову, все дети уже чувствуют себя нормально и с понедельника вышли на учебу, — пояснил Сергей Федорчук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru