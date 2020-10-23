«Он меня очень об этом просил»: сибирячка с ребенком, больным раком, преодолела на машине больше четырех тысяч километров

Год 7-летний мальчик был на грани жизни и смерти. Фото: Татьяна Орехова

Многодетная сибирячка Татьяна Орехова на протяжении года борется за жизнь своего сына — 7-летнего Игоря Орехова. Прошлой осенью врачи диагностировали у ребенка нейробластому 4 степени с метастазами в кости. Помимо Игоря, у Татьяны еще двое детей.

Татьяне повезло тем, что случаем Игоря вовремя заинтересовались в Санкт-Петербурге. Семье дали квоту в НМИЦ онкологии имени Петрова. Там ученые научились продлевать жизнь пациентам с агрессивными и запущенными формами рака. Лечение было успешным — врачам удалось удалить опухоль и все метастазы. Сейчас, чтобы не возникло рецидива, ребенку необходима иммунотерапия.

Татьяне вместе с сыном нужно было снова ехать в Санкт-Петербург на процедуру. По словам женщины, самолеты при том, заболевании, что было у Игоря вредны: перелеты могут спровоцировать рецидив. Кроме того, мальчик плохо себя чувствовал во время полета: он засыпал на руках, становился вялым и долго потом еще восстанавливался.

Татьяна вместе с сыном, переболевшим раком, проехала на машине 4 тысячи километров. Фото: Татьяна орехова

— Он меня очень просил поехать на машине. Я, прежде всего, забочусь о том, чтобы сыну было комфортно, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Сибирячка вместе с сыном преодолела больше 4 тысяч километров. Мама была за рулем, а мальчик, укутанный в одело, рядом.

— Это была интересная поездка. После Перми, там, где Киров, Ярославль, Костром трасса насыщена дикими животными. Там много оленей, лис, сов, не только ночью, но и днем, Мы видели маленьких лосят, они шли семьями по обочине. Однако, надо быть предельно внимательным, ведь животное может прыгнуть под колеса, — рассказала Татьяна.

Также сибирячка поделилась, как отважилась ехать на машине одна с ребенком, к тому же так далеко.

— Мне не было страшно. Если что машину я и сама смогу починить. Автомобиль перед поездкой я проверила: агрегаты, жидкости и так далее. Все было в порядке. Положила с собой инструменты, компрессор, на тот случай, если вдруг колесо проткну. Останавливались мы только в кемпингах или на АЗС под камерами. На обочине все-таки в наше время опасно, — рассказала Татьяна. — С собой мы взяли пироги и лепешки, которые нам в дорогу постряпала бабушка. А в кафе просим кипятка, чтобы сделать чай.

Семья благополучно добралась до Санкт-Петербурга. Игорю начали делать иммунотерапию. По словам медиком, мальчик переносит процедуру хорошо.

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