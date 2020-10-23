В Новосибирске в бассейне утонула 46-летняя женщина: на месте трагедии работают следователи

Сибирячка утонула в бассейне. Фото: архив КП

Утром в пятницу, 23 октября, в бассейне, расположенном на улице Пархоменко, 106, Ленинском районе Новосибирска утонула 46-летняя женщина.

Как рассказали КП-Новосибирск в «скорой», женщине стало плохо во время плавания. Помощь сибирячке пытался оказать фельдшер, работающий в бассейне, но женщина уже нахлебалась воды.

На месте трагедии работают следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

— Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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