В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвого мужчину

На месте, где нашли мертвого мужчину, работают следователи. Фото: архив КП

В пятницу, 23 октября, в Кировском районе Новосибирска произошла трагедия. Под окнами дома №217 на улице Зорге прохожие обнаружили мертвого мужчину. На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства трагедии.

Известно, что мужчине было 34 года.

— Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По итога проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в СК по Новосибирской области.

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