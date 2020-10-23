На мемориале «Барбашово поле» появится экспозиция в память о сибирском фронтовике-герое

Делегация Новосибирской области посетила мемориал «Барбашово поле» в Республике Северная Осетия-Алания. Фото: Евгения МОРЕВА

Делегация Новосибирской области посетила мемориал «Барбашово поле» в Республике Северная Осетия - Алания. Итоги визита будут представлены в областном оргкомитете «Победа».

В рамках рабочего визита было подписано соглашение о сотрудничестве в области патриотического воспитания и увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны.

Подписали соглашение Алла Данилевская, руководитель ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания», и Аслан Кайтуков, руководитель ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная Осетия - Алания».

- Планируется в режиме вебинара обмениваться информацией и опытом работы по различным направлениям: музейная и деятельность военно-патриотических клубов, методическая работа и другое, - поделилась Алла Данилевская.

Уже есть совместные планы по увековечиванию памяти Героя Советского Союза, уроженца Венгеровского района Новосибирской области Петра Барбашова. На военно-историческом мемориальном комплексе «Барбашово поле» создадут экспозицию о малой родине героя.

Напомним, Герой Советского Союза Петр Барбашов родился 4 февраля 1918 года в поселке Большой Сюган Венгеровского района Новосибирской области. Военно-исторический мемориальный комплекс «Барбашово поле» увековечил память о его подвиге. 9 ноября 1942 года младший сержант, командир отделения 34-го мотострелкового полка НКВД Петр Барбашов обнаружил вместе с группой огневую точку возле селения Гизель. Он закрыл своим телом амбразуру дзота и дал возможность подразделению выполнить свою боевую задачу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года Петру Парфеновичу Барбашову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.