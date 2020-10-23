В Новосибирске из дома ушла 16-летняя девочка с необычной татуировкой на ноге

В Новосибирске пропала 16-летняя девочка. Фото: архив КП

В Октябрьском районе Новосибирска исчезла 16-летняя Алина Емельянова. Последний раз ее видели у дома №239 на улице Бориса Богаткова около двух недель назад.

— У девочки на теле есть несколько приметных татуировок. На одной ноге у нее набита надпись: «Привет работникам морга», — рассказал КП-Новосибирск источник.

Еще один источник в силовых структурах подтвердил КП-Новосибирск информацию об исчезновении девочки.

— Она за все время своего исчезновения несколько раз выходила на связь с мамой, говорит, что с ней в порядке, но домой возвращаться не хочет, — рассказал источник.

Известно, что девочка уже не первый раз уходит из дома.

Мама обратилась в полицию за помощью в поисках дочери. Подросток была одета в черное пальто прямого кроя, голубые джинсы, черную кофту и черные ботинки на шнуровке.

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