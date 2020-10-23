Под Новосибирском произошло массовое ДТП: на трассе столкнулись 4 автомобиля

Под Новосибирском произошло массовое ДТП. Фото: «АСТ-54»

В пятницу, 23 октября, под Новосибирском на дороге, соединяющей Верх-Тулу и село Ленинское, произошло массовое ДТП. По предварительной информации, там столкнулись 4 автомобиля: кроссовер «Toyota RAV4», внедорожник «Toyota Land Cruiser», самогруз и трактор. Одину машину выбросило с трассы. По словам очевидцев, в аварии пострадали люди.

Сейчас на месте аварии работают пожарные, медики и ГИБДД.

В ГИБДД обстоятельства ДТП пока не прокомментировали. КП-Новосибирск уточняет подробности.

Водители сообщают в группе «АСТ-54», что на том участке дороге, где столкнулись машины, проезд затруднен: автомобилисты объезжают место аварии по полю.

Напомним, накануне под Новосибирском перевернулись «Жигули». Водитель и пассажир выпали из салона. Как сообщили полицейские, один мужчина погиб, другого с травмами госпитализировали в больницу.

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