Банк УРАЛСИБ в Новосибирске аккредитовал ЖК «Акварельный 3.0»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Приобрести квартиру в ЖК «Акварельный 3.0» можно с помощью ипотечного кредита с господдержкой *от Банка УРАЛСИБ. Минимальная ставка – от 5,99 %, первоначальный взнос- 15%. Размер кредита – до 6 000 000 рублей, срок кредита: от 3 до 30 лет. Заявку можно оформить на сайте банка, срок рассмотрения заявки – 3 рабочих дня.

Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 3-х месяцев.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка в Новосибирске и по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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